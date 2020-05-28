У звезды фильма "Заражение" обнаружили COVID-19

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Фото: ТАСС/EPA/Julien Warnand
Французская актриса Марион Котийяр переболела коронавирусной инфекцией. Ее возлюбленный Гийом Кане, рассказавший о болезни, заявил, что у артистки была легкая форма COVID-19, передает Paris Match.
Актер Кане не уточнил, когда у Котийяр был подтвержден диагноз. По его словам, коронавирус протекал в легкой форме.
44-летняя Марион Котийяр является французской актрисой театра, телевидения и кино. Она снималась в лентах "Такси", "Начало", "Полночь в Париже", "Хороший год", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и других. Так, в 2008 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за картину "Жизнь в розовом цвете".
Ранее голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой заразился коронавирусом. По его словам, они почувствовали себя немного уставшими и простудившимися. Позднее они стали донорами плазмы.
Кроме того, премьер-министр Великобритании переболел COVID-19. Позднее тест Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,4 миллиона случаев заражения, более 349 тысяч человек скончалось.
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