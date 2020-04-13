Тест Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Тест премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя канцелярии правительства.

"Это стандартная практика в больницах – делать такие анализы. И результат теста Джонсона оказался отрицательным", – сказал представитель премьера.

Накануне Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса. Премьер-министр сейчас находится в своей загородной резиденции, где продолжит дальнейшее восстановление. Работать в ближайшее время Джонсону запретили врачи.



В конце марта у Джонсона обнаружили COVID-19, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в палату интенсивной терапии.

8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение. Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.

