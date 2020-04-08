В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-службу.

Врачи оценивают состояние премьера как клинически стабильное. Он получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.

Отмечается, что сейчас Джонсон не работает, однако может связаться с любыми нужными ему чиновниками.

В конце марта у Джонсона обнаружили коронавирус, после чего он принял решение о самоизоляции.

5 апреля британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в интенсивную терапию.