Бориса Джонсона доставили в больницу из-за коронавируса

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Британский премьер-министр Борис Джонсон был доставлен в больницу для проведения анализов. Медицинская помощь потребовалась из-за заражения коронавирусом, передает ТАСС сообщение канцелярии главы правительства.

"По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов", – сказали в пресс-службе.

Планируется, что политик пройдет дополнительное обследование. В конце марта у Джонсона обнаружили COVID-19, в связи с чем он самоизолировался.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.