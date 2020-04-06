Бориса Джонсона перевели в интенсивную терапию

Фото: TASS/PA/Victoria Jones

Состояние британского премьера Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, ухудшилось, передает "Би-би-си".

Как сообщил официальный представитель канцелярии правительства Великобритании, решение о переводе в палату интенсивной терапии приняли по совету врачей.

"Премьер получает всю помощь и благодарит национальную систему здравоохранения за работу", – говорится в заявлении.

Ранее в канцелярии заявили, что в случае нетрудоспособности Джонсона его обязанности перейдут главе МИД Доминику Раабу.

Британский премьер-министр был доставлен в больницу для проведения анализов 5 апреля.

Коронавирус у Джонсона обнаружили в конце марта, после чего он принял решение о самоизоляции.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.