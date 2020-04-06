Представитель Бориса Джонсона рассказал о его состоянии

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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сохраняются стойкие симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает ТАСС.

В канцелярии премьер-министра рассказали, что он остается в больнице под наблюдением, откуда и руководит работой правительства. В случае нетрудоспособности его обязанности перейдут главе МИД Доминику Раабу.

Британский премьер-министр был доставлен в больницу накануне вечером для проведения анализов. Медицинская помощь потребовалась из-за заражения коронавирусом.

Планируется, что политик пройдет дополнительное обследование. В конце марта у Джонсона обнаружили COVID-19, в связи с чем он самоизолировался.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.