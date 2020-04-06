Российские знаменитости призвали мыть руки, запустив флешмоб

Российские звезды запустили флешмоб по мытью рук

Российские артисты запустили новый флешмоб, направленный на популяризацию личной гигиены.

Знаменитости публикуют в Instagram видео, как моют руки.

В новом челлендже уже приняли участие певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Тимати. На кадрах, которыми звезды делятся в своих профилях, они мылят руки в ванной и передают эстафету.

К флешмобу присоединились уже десятки знаменитостей.

Планируется, что потом исполнители соберут большой ролик, в который войдут известные участники.

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