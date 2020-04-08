Актриса Галина Боб заразилась коронавирусом

Фото: instagram.com/galabob

Российская актриса Галина Боб заявила, что у нее обнаружена коронавирусная инфекция. Звезда сериала "Деффчонки" сдала тест на COVID-19, сообщает "Вечерняя Москва".

"Пришли результаты тестов. Мой – положительный", – написала артистка на своей странице в Instagram. Результаты анализов Боб получила в понедельник.

При этом у ее супруга, Сергея Корягина, коронавирус не выявлен.

По словам актрисы, у нее не было каких-либо симптомов, кроме потери обоняния. Она обратила внимание, что соблюдала режим самоизоляции, а на улицу выходила в маске и перчатках.

В России зафиксировано 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 697 пациентов пришлось на Москву. В столице лечение на дому проходят 1700 человек.