Третий депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Тест на коронавирус у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

По его словам, тест был сделан в здании Мосгордумы 31 марта. При этом первый анализ показал отрицательный результат на инфекцию.

Депутат отметил, что чувствует себя бодро, температуры у него нет. Он добавил, что "первый раз болел коронавирусом еще в январе", передает News.ru.

Тимонов заключил, что таким образом "как минимум один инфицированный депутат" присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы.

Ранее диагноз подтвердился у депутата Евгения Ступина и члена комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмилы Стебенковой.