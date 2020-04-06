У главы Мосгордумы Шапошникова не обнаружили коронавирус

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Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что у него не обнаружили коронавирус, сообщает Агентство "Москва".
"Я очень рад, что очень многие вчера были озабочены состоянием много здоровья. Я получил сегодня результаты теста, который сдавал в пятницу. У меня вирус не обнаружен", – рассказал парламентарий.
Он призвал не беспокоиться о его здоровье, поскольку не является носителем коронавируса. Шапошников также рассказал, что у 30 депутатов, которые находились на заседании Мосгордумы 1 апреля, коронавирус также не подтвердился.
Ранее член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова рассказала о том, что заразилась коронавирусной инфекцией. По словам депутата, она уже идет на поправку.
Также стало известно, что коронавирус подтвердился у депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Он также отметил, что все симптомы болезни уже прошли.
Результаты анализов двух других депутатов Николая Губенко и Степана Орлова спикер столичного парламента комментировать отказался.
За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82 случая.
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