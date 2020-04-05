Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус

Фото: facebook.com/advokat.stupin.ev

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что у него подтвердился коронавирус, передает ТАСС.

"Мне сообщили об этом вчера около 22:00. Теперь жду врача. Чувствую себя хорошо", – подчеркнул депутат.

По его словам, все симптомы у него прошли. Он предположил, что проходить лечение будет дома.

В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 5 апреля в столице подтверждена коронавируская инфекция у 3893 человек.

В России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 198 тысяч человек. В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.