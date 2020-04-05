В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве выявили 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3 893 человек", – говорится в сообщении.

По последним данным, всего инфицировано 3893 человека.

Ранее сообщалось, что в России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 198 тысяч человек. В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.