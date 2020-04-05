Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила о заражении COVID-19

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Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова рассказала о том, что заразилась коронавирусной инфекцией.
"Я себя почувствовала плохо в прошлую субботу, вызвала врача на дом, доктор пришел, взял анализы", – приводит ТАСС ее слова.
Депутат добавила, что результаты тестирования на коронавирус пришли через три дня. Они оказались положительными.
Стебенкова отметила, что в настоящее время уже идет на поправку.
Сегодня же стало известно, что коронавирус подтвердился у депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Он рассказал, что все симптомы болезни уже прошли, и понадеялся на дальнейшее лечение в домашних условиях.