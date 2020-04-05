Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила о заражении COVID-19

Фото: vk.com/stebenkovalv

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова рассказала о том, что заразилась коронавирусной инфекцией.

"Я себя почувствовала плохо в прошлую субботу, вызвала врача на дом, доктор пришел, взял анализы", – приводит ТАСС ее слова.

Депутат добавила, что результаты тестирования на коронавирус пришли через три дня. Они оказались положительными.

Стебенкова отметила, что в настоящее время уже идет на поправку.

Сегодня же стало известно, что коронавирус подтвердился у депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Он рассказал, что все симптомы болезни уже прошли, и понадеялся на дальнейшее лечение в домашних условиях.