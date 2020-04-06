70% сотрудников аппарата Мосгордумы перешли на "удаленку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Мосгордуме реализуют комплекс мер, направленных на противодействие распространению COVID-19. В частности, на КПП проводится бесконтактное измерение температуры, а в местах общего пользования организована регулярная санитарная обработка.
Также проводится ежедневное обеззараживание воздуха, обеспечено наличие антисептиков для обработки рук. Люди с повышенной температурой не допускаются в здания и на территорию парламента, а направляются в медучреждения для диагностики и дальнейшего лечения.
С 19 марта проведение в Думе мероприятий, за исключением заседаний, ограничено. Прием граждан в приемной Думы в Успенском переулке временно приостановлен, депутаты ведут прием граждан дистанционно.
У трех сотрудников аппарата выявили коронавирусную инфекции. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, а их пропуска в Думу заблокированы. Все предписания Роспотребнадзора в связи с данной ситуацией выполнены.
С 6 апреля на "удаленке" работают 70% сотрудников аппарата Мосгордумы. Все совещания проводятся посредством видео-конференц-связи. Дорабатываются системы для проведения в дистанционном режиме заседаний комиссий и пленарных заседаний Думы.
Ранее глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что у него не обнаружили коронавирус. Он призвал не беспокоиться о его здоровье. Также коронавирус не обнаружили у 30 депутатов.
Инфицирована оказалась член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. Она рассказала о том, что заразилась коронавирусной инфекцией.
Также стало известно, что коронавирус подтвердился у депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Он также отметил, что все симптомы болезни уже прошли.
По информации СМИ, заболеть также могли два других депутата Николай Губенко и Степан Орлов.
За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82 случая.
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