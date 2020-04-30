Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/TASS/Jordan Strauss
Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали донорами плазмы для помощи в борьбе с инфекцией COVID-19.
Пара приняла данное решение после новостей о том, что в их крови есть антитела к коронавирусу. Так, Хэнкс выложил в своем Instagram фото, на котором показал пакет с плазмой.
"Это пакет с плазмой с прошлой недели. Такой пакет", – написал Хэнкс под изображением.
Рита Уилсон также выложила снимок с процедуры в свой Instagram-аккаунт. Она пояснила, что на кадре кровь проверяют на антитела перед сдачей на плазму.
"Спасибо доктор Анн Римуан из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе за исследование, над которым вы работаете, чтобы помочь пациентам вылечиться от COVID-19", – написала под фотографией жена Хэнкса.
Ранее Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой заразился коронавирусом. По его словам, они почувствовали себя немного уставшими и простудившимися. При этом у супругов появилась боль в теле и озноб.
После выздоровления супруги сдали свою кровь как доноры для разработки вакцины от коронавируса. Медики предположили, что у актеров был иммунитет к COVID-19.
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