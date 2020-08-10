Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аккаунт артиста в социальной сети.

"Хочу сообщить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое шестидесятилетие на карантине, потому что мой тест на коронавирус оказался положительным", – написал Бандерас.

Ранее стало известно о смерти мексиканского актера Раймундо Капетильо, который известен зрителям по сериалу "Дикая Роза". Он скончался на 77-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом.

Коронавирусной инфекцией также переболела французская актриса Марион Котийяр. Ее возлюбленный Гийом Кане, рассказавший о болезни, заявил, что у артистки была легкая форма COVID-19. Примечательно, что Котийяр сыграла роль в фильме "Заражение", который был крайне популярен в начале пандемии коронавируса.

