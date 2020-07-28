Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер рассказал об этом во время посещения части внутренних войск МВД республики.

"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", – заявил Лукашенко.

В начале июля президент республики заявил, что коронавирус COVID-19 в Белоруссии побежден. При этом Лукашенко отметил, что "градус борьбы" не будет снижаться, но подчеркнул, что система здравоохранения выдержала испытание.

