Пресс-секретарь Лукашенко не подтвердила информацию о его госпитализации

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, информация о том, что у главы государства проблемы со здоровьем, не соответствует действительности. Она опровергла слухи о госпитализации белорусского лидера.

"Традиционное – не дождетесь", – сказала Эйсмонт на просьбу РИА Новости о комментарии в связи с распространением в ряде Telegram-каналов информации. В сообщениях говорилось, что якобы Лукашенко госпитализировали в связи гипертоническим кризом.

В частности, в сообщениях утверждалось, что ухудшение самочувствия Лукашенко случилось через час после встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее Мишустин предложил Лукашенко независимую интеграцию. Российский премьер выразил надежду, что Белоруссия и РФ благодаря совместными усилиями достигнут цели.