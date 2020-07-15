Белоруссия отменила карантин для туристов из России

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Министерство здравоохранения Белоруссии исключило Российскую Федерацию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Данное решение предполагает отмену карантина для российских туристов, передает ТАСС.

До этого должна была соблюдаться двухнедельная самоизоляция для прибывающих с территории РФ граждан. "Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Белоруссию", – говорится в сообщении ведомства республики. Отмечается, что 15 июля из перечня дополнительно исключена РФ.

В результате Российская Федерация дополнила список из более чем 60 стран, после прибытия из которых не понадобится соблюдение двухнедельной изоляции.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 12,9 миллиона случаев заражения, более 570 тысяч человек скончалось.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о победе над COVID-19 в Белоруссии. Президент Белоруссии заявил, что система здравоохранения страны выстояла в условиях эпидемии.