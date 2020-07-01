Ограничения на въезд и выезд между РФ и Белоруссией могут снять летом

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Ограничения на въезд и выезд между РФ и Белоруссией, введенные из-за коронавируса, могут снять этим летом, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко сообщил, что Россия отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу в конце июля – начале августа. Мезенцев выразил надежду, что Семашко не ошибся.

"Ну а даже если ошибся, будем верить, что перемещения без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу дружбы возобновятся как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом, летом этого года", – цитирует его РИА Новости.

В то же время посол подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны давить в этом вопросе на главного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребонадзор.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ могут возобновить раньше, чем с другими государствами. По его словам, соответствующие предложения Росавиации сформулированы и направлены на рассмотрение в Оперативный штаб.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия откроет международное авиасообщение только тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. При этом Борисов отметил, что точные сроки возобновления международных полетов пока назвать невозможно.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением коронавирусной инфекции. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.