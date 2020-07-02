Лукашенко сообщил о победе над COVID-19 в Белоруссии

Фото: ТАСС/БелТа/Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система здравоохранения страны выстояла в условиях эпидемии коронавируса. По словам главы государства, удалось победить COVID-19, передает государственное агентство БелТА.

"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили", – сообщил Лукашенко. Белорусский лидер также говорит, что страна "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость" на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

По сведениям на 1 июля, в Белоруссии зарегистрировали 62 424 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что ограничения на въезд и выезд между РФ и Белоруссией могут снять летом. В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.

