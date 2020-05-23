Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты и предоставлять полигон для испытания разработки, передает News.ru.

22 мая глава республики посетил научное производство, где ему было доложено о развитии ракетостроения в стране. В частности, ему рассказали, что освоена сборка китайских ракет, а также идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров.

Как говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера, для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии. При этом российская сторона "не хочет предоставлять свои полигоны".

В этой связи Лукашенко заявил, что "не надо перед россиянами становиться на колени". "Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет", – сказал президент Белоруссии.

В прошлом году белорусская армия начала получать модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Полонез", созданную белорусскими специалистами. Сейчас в РСЗО используется ракета китайского производства.

Президент России Владимир Путин ранее указал, что Белоруссия имеет право проводить внешнюю политику, которую считает целесообразной. Таким образом, он прокомментировал нежелание Минска восстанавливать транспортное сообщение с Крымом.