Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

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Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Покумейко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты и предоставлять полигон для испытания разработки, передает News.ru.
22 мая глава республики посетил научное производство, где ему было доложено о развитии ракетостроения в стране. В частности, ему рассказали, что освоена сборка китайских ракет, а также идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров.
Как говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера, для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии. При этом российская сторона "не хочет предоставлять свои полигоны".
В этой связи Лукашенко заявил, что "не надо перед россиянами становиться на колени". "Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет", – сказал президент Белоруссии.
В прошлом году белорусская армия начала получать модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Полонез", созданную белорусскими специалистами. Сейчас в РСЗО используется ракета китайского производства.
Президент России Владимир Путин ранее указал, что Белоруссия имеет право проводить внешнюю политику, которую считает целесообразной. Таким образом, он прокомментировал нежелание Минска восстанавливать транспортное сообщение с Крымом.
В Минске прошли митинги против интеграции Белоруссии с Россией
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