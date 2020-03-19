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Москва 24

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Политика

03:41

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

власть политика за рубежом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на суверенность и независимость, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на то что страны строят союзное государство, они не являются единым государством. При этом Путин подчеркнул, что речь идет "не в прямом смысле" о едином государстве, а о разных субъектах международного права.

Российский лидер указал, что Белоруссия имеет право проводить внешнюю политику, которую считает целесообразной. Таким образом Путин прокомментировал нежелание Минска восстанавливать транспортное сообщение с Крымом.

Глава РФ также попросил не ставить белорусского коллегу Александра Лукашенко в сложное положение, так как "он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

В феврале опрос Белорусской аналитической мастерской показал, что число сторонников союза с Россией среди белорусов сократилось на 20 процентов.

Лукашенко ранее удивился решению закрыть границу между странами из-за коронавируса. В Кремле посчитали критику Минска несправедливой.

В Минске прошли митинги против интеграции Белоруссии с Россией

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