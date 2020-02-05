В Белоруссии сократилось число сторонников союза с Россией

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За 2019 год число сторонников союза с Россией среди граждан Белоруссии сократилось на 20%, об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Самое резкое снижение на 14,7% произошло в период с сентября по декабрь. Количество сторонников союза Белоруссии с Европой, в свою очередь, увеличилось с 24,4% до 32%.

74,6% граждан Белоруссии уверены, что государствам следует быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу.

Минский политолог Алексей Дзермант обратил внимание, что снижение не может быть столь существенным, и призвал перепроверить данные лаборатории Вардомацкого.

"По социологии лаборатории Вардомацкого могут быть сомнения, так как она базируется в Польше и основной канал трансляции этих результатов – польские телеканалы", – заявил он в беседе с ИА "НСН".

Кроме того, политолог предложил провести несколько параллельных исследований, чтобы верифицировать эти результаты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко может состояться 7 февраля в России.

