Лукашенко пошутил про "белорусскую диктатуру" на встрече с Помпео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу–воскресенье, а президент работает", – объяснил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он высоко оценил решение Помпео приехать в Минск лично.

"Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну – что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия", – заявил Лукашенко.

Отношения между Белоруссией и странами Запада улучшились за счет усилий Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Минск ищет альтернативные российским источники поставок нефти. В частности, представители Белоруссии ведут переговоры с поставщиками из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти варианты дороже, но качество нефти лучше.

Белорусский лидер ранее заявил, что налоговые изменения РФ в нефтяной сфере оказывают давление на Минск. Как следствие, это фактически угрожает институту президентства в Белоруссии, подчеркнул он.