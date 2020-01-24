Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству

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Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Даты визита в страны запланированы в период с 29 января по 4 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс".

Перед началом политического тура Помпео 29 января посетит Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Они планируют обсудить дальнейшие отношения после выхода Великобритании из ЕС и пути расширения торговых сетей.

На следующий день госсекретарь поедет в Киев, где планирует встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Помпео также примет участие в церемонии возложения цветов в Михайловском соборе в честь погибших в Донбассе.

После этого 1 февраля Помпео встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем в Минске. Они намерены обсудить двусторонние отношения.

Далее Помпео отправится в Нур-Султан, где назначена встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

Затем госсекретарь посетит Ташкент, где встретится с президентом Шовкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. В Узбекистане Помпео планирует также принять участие в совещании министров иностранных дел стран С5+1.

Ранее госсекретарь США высказался о подписании "первой фазы" сделки с Китаем, назвав это победой. Вице-президент США Майкл Пенс также полагает, что подписание соглашения открывает новую главу в их взаимоотношениях.

