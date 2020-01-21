Захарова прокомментировала заявление Помпео о роли США в Венесуэле

21 января, 13:06
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Госсекретарь США Майк Помпео в своем высказывании о Венесуэле признался в том, что Соединенные Штаты проводят компании по дестабилизации ситуации в независимых государствах. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Напомним, что Помпео в своем интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV ранее заявил, что США взаимодействуют с мировым сообществом по поводу смены власти в Венесуэле. Он подчеркнул, что стратегия соединенных Штатов в отношении Венесуэлы приносит результаты и менять ее нецелесообразно.
"Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России законы об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по экспорту свободы", – подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что слова Помпео доказали, что США продолжают использовать тактику смены режимов в суверенных странах. Захарова отметила, что демократию США применяют как инструмент для создания необходимой политической конъюнктуры в тех или иных странах.
В начале 2019 года в Венесуэле прошли массовые протесты против президента Мадуро. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо в ходе протестного движения провозгласил себя временным главой государства. О его признании заявили ряд европейских стран и США. Мадуро же назвал Гуаидо ставленником Соединенных Штатов, а их самих обвинил в попытке организовать госпереворот в Венесуэле. В Кремле позицию Мадуро поддержали и отказались признавать Гуаидо главой государства.
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