Захарова назвала фейком сообщения о наличии у ее семьи гражданства США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о наличии у ее семьи американского гражданства. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда", – написала Захарова.

Она также подчеркнула, что вида на жительство в другой стране у нее тоже никогда не было. Кроме того, собственности за пределами Российской Федерации ее семья также никогда не имела.

"Дочка родилась в Москве, в роддоме городской больницы", – добавила политик.

Ранее Мария Захарова рассказала о подарках, которые она получает во время своих еженедельных брифингов. Дипломат отметила, что ее любимым подарком является болгарский национальный костюм, подаренный журналистом из этой страны. Некоторые подарки были связаны с темой двусторонних отношений.

По ее словам, все подарки выставляются в пресс-центре министерства иностранных дел России в рамках специальной экспозиции.

