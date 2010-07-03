Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:07

Захарова рассказала про подарки с еженедельных брифингов

общество

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подарках, которые она получает во время своих еженедельных брифингов. Об этом сообщает портал News.ru.

Дипломат отметила, что ее любимым подарком является болгарский национальный костюм, подаренный журналистом из этой страны. Некоторые подарки были связаны с темой двусторонних отношений.

"Один журналист принес картину – результат коллективного творчества иностранных корреспондентов. Они изобразили себя на брифинге и меня. Это большое полотно", – отметила Захарова.

По ее словам, все подарки выставляются в пресс-центре министерства иностранных дел России в рамках специальной экспозиции.

Ранее Захарова прокомментировала публикацию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она привела фрагмент беседы, в которой Трамп заявил, что "Украина всегда достойно себя представляла" в конкурсе "Мисс Вселенная".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика