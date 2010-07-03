Захарова рассказала про подарки с еженедельных брифингов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подарках, которые она получает во время своих еженедельных брифингов. Об этом сообщает портал News.ru.

Дипломат отметила, что ее любимым подарком является болгарский национальный костюм, подаренный журналистом из этой страны. Некоторые подарки были связаны с темой двусторонних отношений.

"Один журналист принес картину – результат коллективного творчества иностранных корреспондентов. Они изобразили себя на брифинге и меня. Это большое полотно", – отметила Захарова.

По ее словам, все подарки выставляются в пресс-центре министерства иностранных дел России в рамках специальной экспозиции.

Ранее Захарова прокомментировала публикацию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она привела фрагмент беседы, в которой Трамп заявил, что "Украина всегда достойно себя представляла" в конкурсе "Мисс Вселенная".

