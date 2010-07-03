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Политика

20:06

Захарова пошутила над фрагментом стенограммы разговора Трампа и Зеленского

политика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Дипломат привела фрагмент беседы, в которой Трамп заявил, что "Украина всегда достойно себя представляла" в конкурсе "Мисс Вселенная".

"Предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу", – с иронией написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля 2019 года. Стенограмма занимает две страницы.

При этом в американской администрации подчеркнули, что речь идет не о дословном стенографическом отчете. Беседа двух лидеров восстанавливалась "по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности", которые должны были слушать и записывать разговор.

Накануне в конгрессе США начались открытые слушания об импичменте президента. Конгрессмены обсуждают конфликт Трампа со своим политическим противником – демократом Байденом. Демократы уверяют, что Трамп убеждал президента Украины Зеленского возобновить расследование против компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США.

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