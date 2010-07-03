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Политика

17:35

Белый дом опубликовал новую стенограмму разговора Трампа с Зеленским

политика за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля 2019 года. Стенограмма занимает две страницы. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в американской администрации подчеркнули, что речь идет не о дословном стенографическом отчете. Беседа двух лидеров восстанавливалась "по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности", которые должны были слушать и записывать разговор.

Фото: whitehouse.gov

На точность записи может повлиять также качество телефонной связи и особенности перевода, заключают в Белом доме.

Ранее администрация Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора американского лидера с президентом Украины, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".

До публикации американские СМИ предположили, что президент США мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

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