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Политика

03:46

Трамп готов опубликовать стенограмму своей первой телефонной беседы с Зеленским

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/John Bazemore

Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом президент США сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Чтобы продолжать оставаться самым транспарентным президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины", – рассказал Трамп.

Известно, что речь идет об апрельском телефонном звонке. Тогда американский лидер поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

"Я уверен, что вы найдете его (текст разговора – прим.) волнующим", – заключил Трамп.

Ранее американский президент уведомил о намерении опубликовать стенограмму второго разговора с Зеленским. Трамп отмечал, что ее хотят увидеть журналисты.

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