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Политика

09 ноября, 21:47

Трамп намерен опубликовать стенограмму второго разговора с Зеленским во вторник

политика за рубежом

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский президент Дональд Трамп планирует опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что журналисты хотят стенограмму второго звонка, и он готов ее предоставить. "Мы, возможно, передадим его во вторник", – сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что готов пойти на такой шаг, чтобы подобная "охота на ведьм" никогда не повторилась с другим президентом.

Речь идет об апрельском телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил своего коллегу с победой на выборах. О своем намерении опубликовать этот разговор Трамп сообщил во время пресс-конференции по итогам 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее газета The Washington Post написала, что Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

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