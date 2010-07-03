Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"

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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России. Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.
Комментируя публикацию стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что у них состоялся отличный разговор, а его противники хотели сделать из нее большой скандал.
"И, вишенка на торте – российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", – сказал он.
Фото: www.whitehouse.gov
25 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".
В нем якобы лидер США требовал у Владимира Зеленского начать расследование против сына Джозефа Байдена, своего конкурента на выборах 2020 года.
Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало процедуры импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".
Комментируя стенограмму разговора Трампа и Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демократы выставили США на посмешище, пытаясь запустить на основании этого документа процедуру импичмента президента.
Сам Владимир Зеленский удивился публикации разговора с Трампом. По словам украинского лидера, он не против раскрытия своих слов, однако считает, что в некоторых случаях подобная информация должна оставаться недоступной.
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