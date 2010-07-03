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Политика

16:29

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

политика власть

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что среди поздравлений с днем рождения Владимиру Путину не увидел посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. При этом Песков предположил, что они могли запоздать.

"До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже – здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", – сказал Песков, передает РИА Новости.

В понедельник, 7 октября, Владимир Путин отметил 67-летие. Президент провел этот день с родными и близкими. Накануне он побывал в тайге в Сибири.

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