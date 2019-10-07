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В мире

10:17

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

происшествия за рубежом власть

Фото: соцсети

В Калифорнии решили поздравить Владимира Путина с днем рождения. Неизвестный самолет вывел в небе над Голливудом надпись VVP67. Жители Лос-Анджелеса предположили, что это поздравительная надпись, в которой зашифрованы инициалы российского президента и его возраст.

Снимки опубликованы в Instagram. Их опубликовали сразу несколько человек.

Один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделал небольшой самолет.

Владимир Путин отпраздновал свой день рождения 7 октября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что президент хочет провести этот день с родными и близкими. Президента также поздравили зарубежные коллеги. Накануне дня рождения Путин побывал в тайге в Сибири.

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