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Общество

16:54

Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

власть общество

Фото: ТАСС/Пресс-служба президента/ Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин празднует свой день рождения в кругу семьи и близких ему людей.

"У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Сегодня он с 10:00 принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", – передает РИА Новости слова Пескова.

Он добавил, что подобные звонки носят больше рабочий характер, во время них президент России со своими коллегами обсуждает "региональные дела и двухсторонние вопросы". Песков отметил, что за сегодня Владимир Путин получил как минимум 10 звонков подобного плана.

7 октября главе государства исполнилось 67 лет. Путин в преддверии своего дня рождения в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по горам в сибирской тайге. Президент полюбовался видами Енисея и собрал грибы. Также Путин и Шойгу устроили пикник на свежем воздухе.

В прошлом году президент также отмечал свой день рождения в компании родных и друзей. Одним из его гостей был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

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