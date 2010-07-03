Опубликовано видео поездки Путина в сибирскую тайгу

Владимир Путин в преддверии своего дня рождения в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по горам в сибирской тайге. Видео было опубликовано на сайте Кремля.

Президент побродил по горам, полюбовался видами Енисея и собрал грибы. Также Путин и Шойгу устроили пикник прямо на свежем воздухе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин поехал в тайгу, чтобы насладиться природой.

До этого Песков говорил, что Путин планирует провести свой день рождения в кругу родных и близких, на природе. 7 октября главе государства исполнилось 67 лет.

В прошлом году президент также отмечал свой день рождения в компании родных и друзей. Одним из его гостей был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.