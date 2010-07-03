Путин перед своим днем рождения побывал в тайге

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент РФ поехал в тайгу, чтобы насладиться природой.

"Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой", – передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь уточнил, что фото и видео с этой поездки Путина будут доступны "сегодня в полночь".

Ранее Песков говорил, что Путин планирует провести свой день рождения в кругу родных и близких, на природе.

Президент России отмечает свой день рождения 7 октября.

