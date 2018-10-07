Владимиру Путину исполнилось 66 лет

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 66 лет. Свой день рождения президент проведет в кругу родных, близких и друзей.

Ранее сообщалось, что одним из его гостей будет экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который на своей странице в Facebook сообщил, что вылетел в Россию.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, традиционно 7 октября Путин много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления.

Он пояснил, что эти разговоры не обходятся и без обсуждения "субстантивных вопросов", поэтому даже эти звонки – часть рабочего графика главы государства.