Собянин поздравил Путина с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения. Мэр столицы пожелал президенту здоровья, добра и новых достижений.

"С днем рождения, Владимир Владимирович! Пусть вашим планам всегда сопутствует успех, а доверие и уважение миллионов людей придают силы. Спасибо за постоянную поддержку Москвы", – написал Собянин в своем Twitter.

Как стало известно ранее, Путин в преддверии своего дня рождения в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по горам в сибирской тайге. Президент полюбовался видами Енисея и собрал грибы. Также Путин и Шойгу устроили пикник на свежем воздухе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин планирует провести свой день рождения в кругу родных и близких, на природе. 7 октября главе государства исполнилось 67 лет.

В прошлом году президент также отмечал свой день рождения в компании родных и друзей. Одним из его гостей был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.