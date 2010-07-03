Трамп пожаловался на отсутствие друзей

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Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Миннесоте пожаловался, что лишился всех друзей, когда возглавил американскую администрацию, сообщает ТАСС.

По мнению главы Белого дома, проблема в уважении, которое люди испытывают к должности главы государства. "Я хочу, чтобы кто-нибудь звал меня просто Дональдом", – добавил он. В ответ толпа начала скандировать его имя.

Ранее Трамп высмеял своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена за то, что тот призвал объявить импичмент нынешнему главе Белого дома.

"Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент", – написал президент.

Процедуру импичмента начала палата представителей американского конгресса. Основанием для этого стал разговор американского лидера с Зеленским, в котором Трамп якобы попросил украинского коллегу провести расследование деятельности сына Джо Байдена.