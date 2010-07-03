Владимир Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приняла "крайние формы". Об этом сообщает РИА Новости.
"Как с ними иметь дело, когда они увлечены так внутренней политикой? Ясно, что в условиях предвыборной борьбы так происходит всегда в любой стране, в том числе и в Штатах, но там вся эта внутриполитическая борьба приобрела крайние формы", – заявил глава государства.
При этом Путин считает, что нужно сделать поправку на то, что в настоящее время происходит в США, уточнив, что с такой страной нельзя терять контакт.
Ранее палата представителей американского конгресса начала процедуру импичмента Трампа. Как пояснила Нэнси Пелоси, своими действиями он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов". Основанием для импичмента Пелоси назвала разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В свою очередь, Дональд Трамп выступил против расследования демократов и готовящегося импичмента. Президент США отметил, что расследование о его предполагаемом злоупотреблении властью направлено на то, чтобы лишить граждан Америки всех имеющихся свобод.
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