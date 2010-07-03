Трамп назвал себя жертвой госпереворота

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Президент США Дональд Трамп выступил против расследования демократов и готовящегося импичмента. Об этом американский политик написал на своей официальной странице в Twitter.

"Поскольку я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что то, что происходит, – это не импичмент, это переворот", – заявил Трамп.

Президент США отметил, что расследование о его предполагаемом злоупотреблении властью направлено на то, чтобы лишить граждан Америки всех имеющихся свобод.

Ранее, 25 сентября, администрация Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".

До публикации американские СМИ предположили, что президент США мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

Как подтвердила опубликованная стенограмма, в ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы власти Украины изучили "дело Байдена". Однако указаний на то, что глава Белого дома просил об этом в обмен на помощь Киеву, там нет.