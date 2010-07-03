В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

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В Кремле прокомментировали возможность публикации стенограмм разговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это может произойти, если обе стороны дадут свое согласие, передает РИА Новости. По его словам подобные публикации не предусматриваются дипломатической практикой.



"Поэтому, если будут американцы (давать. – Прим. ред.) какие-то сигналы, будем обсуждать", – добавил пресс-секретарь.

25 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".

В нем якобы лидер США требовал у Владимира Зеленского начать расследование против сына Джозефа Байдена, своего конкурента на выборах 2020 года.

Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало процедуры импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

Комментируя стенограмму разговора Трампа и Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демократы выставили США на посмешище, пытаясь запустить на основании этого документа процедуру импичмента президента.

Сам Владимир Зеленский удивился публикации разговора с Трампом. По словам украинского лидера, он не против раскрытия своих слов, однако считает, что в некоторых случаях подобная информация должна оставаться недоступной.

