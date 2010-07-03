Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Белый дом опубликует полную стенограмму его телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал "112. Украина".
"Я просто думал, что они опубликуют свою часть", – пояснил Зеленский.
При этом президент Украины признался, что не против раскрытия своих слов, однако считает, что в некоторых случаях подобная информация должна оставаться недоступной для всеобщего обозрения.
"Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь", – добавил он.
Ранее исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, из-за которых началась процедура импичмента президента США.
В документе есть пометка "рассекречено по указу президента". В нем якобы лидер США требовал у Владимира Зеленского начать расследование против сына Джозефа Байдена, своего конкурента на выборах 2020 года. Сам Трамп назвал это все "охотой на ведьм".
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