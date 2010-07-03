Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским

18:09
18:09
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Фото: The White House
Исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, из-за которых началась процедура импичмента президента США.
В документе, размещенном на сайте Белого дома, имеется пометка "рассекречено по указу президента". При беседе Трамп заявил, что "было бы здорово", если власти Украины изучили "дело Байдена".
Президент Владимир Зеленский в ответ пообещал, что новый генеральный прокурор страны рассмотрит эту ситуацию. Он отметил, что все расследования будут проведены "открыто и откровенно", и попросил своего американского коллегу предоставить дополнительную информацию по делу.
В распечатке нет никаких данных о том, что Трамп и Зеленский обсуждали оказание финансовой помощи Украине по результатам расследования.
Накануне стало известно, что в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. Об этом официально объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Фото: whitehouse.gov
Сейчас идет расследование, по результатам которого выяснится, есть ли причины отстранять президента от должности. Основанием для проверок стал разговор Дональда Трампа с президентом Украины. Якобы лидер США требовал у Владимира Зеленского начать расследование против сына Джозефа Байдена, своего конкурента на выборах 2020 года. Сам Трамп назвал это все "охотой на ведьм".
Импичмент представляет собой предъявление обвинений власти в серьезных преступлениях, например в госизмене. Согласно закону, для импичмента нужно, чтобы за отстранение главы государства сначала проголосовала половина Палаты представителей, а потом – две трети Сената. Так как большинство в Сенате на данный момент за республиканцами, то импичмент Трампа маловероятен.
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