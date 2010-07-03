Зеленский опубликовал фото с Трампом

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Владимир Зеленский опубликовал в Twitter совместную фотографию с Дональдом Трампом.

На снимке запечатлены два президента, а также их супруги – Елена Зеленская и Мелания Трамп.

Украинский лидер напомнил, что накануне общался с американским коллегой и первой леди на официальном приеме у президента США. "Сегодня продолжим в рабочем режиме", – добавил он.

Ранее палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что действия американского лидера демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов".

Основанием для отрешения президента от должности Пелоси назвала разговор Трампа с Владимиром Зеленским. В нем глава Белого дома якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера, связанного с украинской газовой компанией.