Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине – СМИ

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Президент США Дональд Трамп считает, что действия Штатов на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свой источник.

Собеседник газеты не раз говорил об этом с американским лидером. По его словам, Трамп полагает, что Москва должна быть другом Вашингтона.

В статье также говорится о том, что он отказывается установить конкретную дату встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. Помощники главы вашингтонской администрации же настаивают на переговорах.

В августе лидер США распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Он хочет убедиться в том, что выделяемые Киеву финансовые средства используются с учетом интересов Вашингтона. Пока вопрос обсуждается, деньги заморозят.

Поставки Киеву американских вооружений одобрили в Белом доме в 2017 году. В этом финансовом году Штаты выделили Украине 250 миллионов долларов. Средства предназначены для закупки вооружения и обучения личного состава. Экс-посол США в Киеве Мари Йованович уточняла, что с 2014 года Вашингтон выделил Украине на укрепление безопасности почти миллиард долларов.