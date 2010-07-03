Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Фото: depositphotos/actionsports

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает RT.

В пресс-службе президента Украины отметили, что Зеленский поблагодарил американского лидера за приглашение и за "последовательную поддержку территориальной целостности Украины".

Он назвал проект об усилении поддержки Украины, представленный в палате представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Ранее в администрации Зеленского выступили за переговоры между Москвой и Киевом. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил о невозможности ведения переговоров с Россией.

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.

